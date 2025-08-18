Casal fica ferido após colisão entre carro e moto em cruzamento no Centro

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (18), um acidente de trânsito deixou um casal ferido em São Carlos. A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Comendador Alfredo Maffei com a rua Sorbone, acesso à rua Campo Salles.

Segundo informações, o condutor de um veículo não teria respeitado a sinalização de “pare” e acabou atingindo a motocicleta em que estavam as vítimas.

A passageira da moto, uma mulher de 37 anos, sofreu fratura de tíbia e fíbula na perna esquerda, sendo socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa. Já o motociclista, de 40 anos, marido da vítima, apresentou trauma no ombro e escoriações pelo corpo. Ele também foi encaminhado à Santa Casa pelo SAMU.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. Moradores relatam que o cruzamento é conhecido por registrar diversos acidentes.

