Casal fica ferido após acidente no Residencial Ipê Mirim

SIGA O SCA NO

Moto atingiu a lateral do coletivo e casal foi ao solo - Crédito: Lourival Izaque

Um acidente de trânsito no início da tarde desta segunda-feira, 4, deixou duas pessoas feridas no Residencial Ipê Mirim. Um casal estava em uma moto.

Segundo apurado, as vítimas estavam em uma motociclista pela avenida José Jonas Pereira de Sousa e no cruzamento com a rua Celso Torreta, o motorista de um ônibus não teria respeitado a sinalização de pare e avançou.

O piloto de 37 anos não conseguiu frear a tempo e atingiu a lateral do coletivo. Ele e a garupa de 25 anos foram ao solo. O piloto sofreu fratura em um dos joelhos e possível fratura em um dos punhos. Já a garupa, sofreu corte profundo em uma das pernas. Ambos foram socorridos à Santa Casa pelo Samu e unidade resgate do Corpo de Bombeiros para atendimento médico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também