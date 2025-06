Casal é preso por tráfico e receptação durante operação policial da DISE em São Carlos

Compartilhar no facebook

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de São Carlos, prendeu em flagrante um casal por tráfico de drogas e receptação qualificada nesta quarta-feira (25). A ação ocorreu no âmbito da Operação “São João”, deflagrada pelo DEINTER–3 de Ribeirão Preto.

A prisão foi realizada durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Vila Alpes. Com o auxílio do Canil da Guarda Municipal, os policiais localizaram R$ 303,00 em dinheiro, três porções de maconha, 266 pedras de crack e 50 papelotes de cocaína. Também foram apreendidos aparelhos celulares e aproximadamente 6,2 kg de fios de cobre, apontando para uma possível associação entre o tráfico de drogas e o comércio irregular de sucata.

O casal, de 20 e 21 anos, foi autuado em flagrante e conduzido ao Centro de Triagem de São Carlos/SP. As investigações continuam para apurar todas as ramificações do caso.

