Casal é preso em flagrante por tentativa de furto na Vila Alpes

Um casal foi detido na tarde desta terça-feira (25) após uma tentativa de furto a um estabelecimento comercial localizado na Rua José Saia, na Vila Alpes, em São Carlos. A ação rápida da Rádio Patrulha com Motocicletas (RPM) da 2ª Companhia da PM garantiu a prisão dos envolvidos.

A ocorrência teve início quando o proprietário de um comércio situado na Avenida Getúlio Vargas — cujo fundo dá acesso à Rua José Saia — percebeu pelas câmeras de segurança um homem escalando o portão do estabelecimento. De acordo com as imagens, ele utilizou uma marreta para quebrar o registro da caixa d’água industrial com a intenção de furtá-lo.

Ao notar a aproximação de outra pessoa, o suspeito fugiu em direção à Rua Raimundo Corrêa, na Vila Marcelino. A vítima acompanhou tudo em tempo real pelas filmagens e conseguiu visualizar o homem empurrando um carrinho de reciclagem. Em patrulhamento pela região, o proprietário localizou o suspeito e acionou a equipe da RPM.

Os policiais encontraram o homem juntamente com sua esposa. Durante a vistoria no carrinho de reciclagem, foi localizada a marreta utilizada na ação. O casal foi imediatamente detido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Carlos.

Na delegacia, o delegado de plantão analisou as imagens de segurança e constatou que a mulher também participou diretamente da tentativa de furto. As gravações mostram o momento em que, após o marido pular o portão, ela entrega a marreta pelo vão, auxiliando ativamente no crime.

Diante das evidências, o delegado autuou o homem, de 42 anos, e a mulher, de 40, em flagrante por tentativa de furto. O caso segue agora para as medidas judiciais cabíveis.

