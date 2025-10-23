(16) 99963-6036
quinta, 23 de outubro de 2025
Segurança

Casal é preso em flagrante após furtar produtos de papelaria na Vila Prado

23 Out 2025 - 09h27Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura plantão policial - Crédito: Maycon MaximinoViatura plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Um casal, ele de 41 anos e ela de 50, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde de quarta-feira (22), após furtar produtos de uma papelaria localizada na Rua Desembargador Júlio de Faria, na Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do estabelecimento percebeu a ação suspeita por meio das câmeras de segurança, que registraram o casal colocando desodorantes e cremes hidratantes dentro de um saco de pão.

Após constatar o furto, a vítima acionou a Polícia Militar. Com base nas imagens, os policiais reconheceram os autores e realizaram buscas pela região, localizando o casal nas proximidades da loja. Durante a abordagem, ambos confessaram o crime e indicaram o endereço onde haviam deixado os produtos — uma residência no bairro Boa Vista.

No imóvel, os PMs encontraram os itens furtados, incluindo dois desodorantes e um kit de creme para as mãos. Os produtos foram apreendidos e devolvidos à vítima.

Conduzidos à Central de Polícia Judiciária, o casal foi autuado em flagrante por furto qualificado e permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também

Pitstop de motoboys é encontrado em chamas em São Carlos
Segurança09h59 - 23 Out 2025

Pitstop de motoboys é encontrado em chamas em São Carlos

Gestante fica ferida em colisão entre carro e moto no Centro de São Carlos
Segurança09h51 - 23 Out 2025

Gestante fica ferida em colisão entre carro e moto no Centro de São Carlos

Adolescente é atingido nas nádegas durante tiroteio
Porto Ferreira 09h33 - 23 Out 2025

Adolescente é atingido nas nádegas durante tiroteio

Foragido da Justiça é capturado no Centro
Segurança09h24 - 23 Out 2025

Foragido da Justiça é capturado no Centro

Adolescentes são flagrados com moto furtada durante Operação Impacto em São Carlos
Jardim Ipanema 05h58 - 23 Out 2025

Adolescentes são flagrados com moto furtada durante Operação Impacto em São Carlos

Últimas Notícias