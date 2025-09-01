Casal é levado ao CPJ após agressões mútuas em São Carlos

Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na noite de domingo (31), uma ocorrência de lesão corporal mobilizou a Guarda Municipal em São Carlos. Por volta das 19h57, o Centro de Controle Operacional recebeu, via telefone 153, a denúncia de uma mulher que relatava ter sido agredida pelo companheiro em uma residência localizada na Rua Gregorio Aversa, no bairro Recreio São Judas Tadeu.

De imediato, uma equipe foi deslocada até o endereço indicado. No local, a vítima informou que, em data anterior, havia solicitado medida protetiva contra o suspeito, mas pediu a revogação no final do ano passado ao reatar o relacionamento.

Durante a abordagem, tanto a mulher quanto o homem confirmaram que houve agressões mútuas. Diante da situação, ambos foram conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). Após tomar ciência dos fatos, o delegado de plantão determinou a elaboração de boletim de ocorrência por agressão mútua e expediu uma nova medida protetiva em favor da mulher.

