Casal é enganado por falso atendimento bancário e sofre prejuízo financeiro

Golpe pelo telefone - Crédito: imagem ilustrativa

Um casal foi vítima de um golpe bancário após receber uma ligação telefônica de um homem que se passou por funcionário de uma plataforma de comércio eletrônico. O caso ocorreu no dia 14 de janeiro, em São Carlos, e foi registrado na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil como estelionato.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher recebeu uma ligação de um indivíduo que se identificou como “Roberto Augusto” e afirmou que havia um cartão disponível em nome da vítima. Convencida pela conversa, ela passou a ouvir a proposta apresentada pelo suposto atendente.

Em determinado momento, o homem solicitou que fossem realizados procedimentos por meio dos aplicativos bancários da Caixa Econômica Federal e do Bradesco. A vítima relatou que chegou a desconfiar da situação, mas o golpista continuou o atendimento, passando a orientar o esposo dela.

Pouco depois, a mulher percebeu que o saldo de sua conta bancária havia desaparecido. Ainda durante a ligação, ela questionou se não se tratava de um golpe, mas o suspeito deixou de responder e continuou falando com o marido. Em seguida, o criminoso conseguiu acesso à conta do esposo, de onde também foram subtraídos valores.

No dia seguinte, o homem voltou a entrar em contato com o casal, afirmando que faria o reembolso do dinheiro, o que não aconteceu.

