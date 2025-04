Casal é detido pela PM após roubo em sacolão no Cidade Jardim

A Polícia Militar prendeu neste domingo (13) dois indivíduos suspeitos de praticarem roubo a um comércio localizado na Avenida Bruno Ruggiero Filho, no bairro Parque Santa Felícia, em São Carlos.

A ação ocorreu por volta das 12h00, após solicitação do COPOM informando que um homem armado havia acabado de cometer um roubo em um sacolão e fugido sentido Kartódromo. De posse das imagens das câmeras de segurança, os policiais identificaram o autor como o mesmo envolvido em diversos roubos anteriores a estabelecimentos comerciais, utilizando um veículo VW/Gol cinza para a fuga.

Uma equipe iniciou patrulhamento e localizou o veículo suspeito transitando pela mesma avenida. No interior do carro estava um casal.

Durante a abordagem, os policiais encontraram no porta-malas um simulacro de arma de fogo, as vestes utilizadas no crime, dois capacetes e a quantia de R$ 638,00 roubada do comércio, além de objetos ligados a outros crimes. O homem confessou no local a autoria do roubo e revelou ainda a utilização de uma motocicleta Honda CG 160 Start vermelha, placa FNT-0G65, para outros roubos, especialmente a farmácias.

A dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida à Central de Polícia Judiciária. O delegado Dr. João Batista ratificou a prisão em flagrante por roubo a estabelecimento comercial, e ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem.

