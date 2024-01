Casal é detido pela Força Tática com moto furtada

SIGA O SCA NO

Moto furtada foi apreendida pela Força Tática - Crédito: Maycon Maximino

Uma moto produto de furto, foi apreendida por policiais militares da Força Tática nesta quarta-feira, 31, na Avenida Otto Werner Rösel, na região do Terra Nova, em São Carlos. No veículo estava um casal de namorados.

O piloto tinha 22 e a garota, 17 anos. Os PMs estavam em patrulhamento quando fizeram a abordagem. Ao pesquisarem a placa constou que seria de outra moto. Ao averiguarem chassi e motor, as numerações comprovarem ser o veículo produto de furto ocorrido no dia 23 de novembro do ano passado.

Indagado, o piloto de 22 anos disse que teria feito uma troca. Deu sua moto e mais R$ 1 mil para adquirir o veículo, porém não sabia a origem.

O casal foi encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe e a moto apreendida.

