Casal é detido com fios furtados próximo à Biblioteca Amadeu Amaral

Um casal foi detido pela Guarda Municipal após ser flagrado com fios e ferramentas usadas para possível furto de cabos elétricos, na madrugada desta sexta-feira (5), na Biblioteca Amadeu Amaral, em São Carlos.

De acordo com o registro, por volta de 00h24, a Central de Controle Operacional (CCO) acionou a equipe após o disparo do alarme do prédio, acompanhado de corte de energia no local.

Ao chegar ao endereço, os agentes encontraram um casal próximo ao poste de energia. Durante a abordagem, foram localizados fios e uma ferramenta do tipo turquesa, que teria sido usada para corte e subtração dos cabos.

Ambos foram detidos e conduzidos ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi apresentado à autoridade policial de plantão. Após o registro do boletim, o casal foi liberado. A ocorrência foi registrada como apreensão de objeto.

