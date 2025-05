Casal é atropelado em frente a igreja por motorista com sinais de embriaguez

Local do acidente - Crédito: Lourival Izaque

Um acidente de trânsito ocorrido na noite deste domingo (18), na Rua Cândido de Arruda Botelho, no bairro Santa Felícia, deixou duas pessoas feridas. Segundo informações do boletim de ocorrência, um homem de 65 anos dirigia um veículo modelo VW/Gol, quando invadiu a contramão e colidiu contra um Chevrolet Classic que estava estacionado na via. Na sequência, o motorista atingiu dois pedestres, uma mulher de 25 anos e um homem de 30 anos.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar os primeiros socorros. As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de São Carlos, onde permanecem internadas sob cuidados médicos.

Ainda de acordo com a polícia, o condutor do VW/Gol apresentava sinais de embriaguez, como odor etílico, fala arrastada e olhos avermelhados. No local, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas concordou em fornecer amostra de sangue para exame de alcoolemia na delegacia, sendo liberado em seguida.

A ocorrência foi registrada como embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O veículo foi liberado no local para um condutor habilitado, após verificação da documentação em ordem.

