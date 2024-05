Casal de Santa Bárbara d'Oeste fica ferido após acidente de moto na Washington Luiz

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um casal ferido no começo da tarde desta quinta-feira (30), na rodovia Washington Luís, em São Carlos.

O SCA apurou no local que as vítimas seguiam de Santa Bárbara do Oeste para a cidade de Olímpia, quando o trânsito parou e o condutor da motocicleta atingiu fortemente a traseira de um carro com placas de Nova Odessa/SP.

O homem de 30 anos e a mulher de 31 foram socorridos com escoriações e encaminhados pelo Corpo de Bombeiros e Concessionária Econoroeste até a a Santa Casa. O estado de saúde da vítimas não foi informado.

Desde ontem a rodovia Washington Luiz registra trânsito acima do normal devido ao feriado de Corpus Christi.

As causas do acidente são desconhecidas.

