Casal de Itirapina cai em golpe ao tentar comprar carro anunciado em rede social

Um casal de Itirapina foi vítima de estelionato após tentar adquirir um veículo anunciado em uma rede social. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira (29), e foi registrado na Delegacia de Plantão de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem viu o anúncio de um GM/Corsa Hatch prata, ano 2003/2004, por R$ 8.500. Ele entrou em contato com o suposto vendedor, que se identificou como "Wellington" e indicou um endereço no bairro Vila Isabel, em São Carlos, onde o veículo estaria disponível para visita. No local, o casal foi recebido por outro homem, que alegou ser irmão do anunciante e permitiu que o carro fosse testado.

Após o teste, o casal decidiu efetuar a compra e realizou três transferências via Pix, totalizando R$ 7.650, para uma conta em nome de uma terceira pessoa jurídica. Contudo, após o pagamento, o recebedor alegou não ter recebido os valores, e o suposto vendedor parou de responder às mensagens.

O caso foi encaminhado para investigação e, até o momento, os autores não foram identificados.

