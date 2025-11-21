(16) 99963-6036
sexta, 21 de novembro de 2025
Segurança

Casal de Araraquara fica ferido após capotamento na Rodovia Washington Luís, em São Carlos

20 Nov 2025 - 14h23Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Casal de Araraquara fica ferido após capotamento na Rodovia Washington Luís, em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Um casal de Araraquara ficou ferido após um capotamento na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 235, sentido capital–interior, em frente à UFSCar, na tarde desta quinta-feira.

Segundo o relato das vítimas, eles seguiam sentido Araraquara, cidade onde moram, quando o veículo Renault Duster em que estavam foi fechado por um caminhão. Para evitar a colisão, o motorista desviou, mas perdeu o controle da direção. O carro rodou na pista, capotou várias vezes e só parou no canteiro lateral, atingindo a grade de proteção da universidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária e da concessionária que administra a rodovia atenderam à ocorrência. O casal recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado pela ambulância da concessionária à Santa Casa de São Carlos.

Leia Também

Colisão entre moto e carro deixa mulher ferida na área central
Segurança09h50 - 21 Nov 2025

Colisão entre moto e carro deixa mulher ferida na área central

Carro colide contra poste e deixa condutora ferida
Parque Faber 09h04 - 21 Nov 2025

Carro colide contra poste e deixa condutora ferida

Casal fica ferido após moto colidir contra árvore na região do Parque Faber II
Segurança07h55 - 21 Nov 2025

Casal fica ferido após moto colidir contra árvore na região do Parque Faber II

Olho de Águia auxilia Força Tática e irmãos são presos por tráfico no CDHU
Segurança07h44 - 21 Nov 2025

Olho de Águia auxilia Força Tática e irmãos são presos por tráfico no CDHU

Comerciante reage e imobiliza assaltante durante tentativa de roubo em Ibaté
Segurança05h49 - 21 Nov 2025

Comerciante reage e imobiliza assaltante durante tentativa de roubo em Ibaté

Últimas Notícias