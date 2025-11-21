Casal de Araraquara fica ferido após capotamento na Rodovia Washington Luís, em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um casal de Araraquara ficou ferido após um capotamento na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 235, sentido capital–interior, em frente à UFSCar, na tarde desta quinta-feira.

Segundo o relato das vítimas, eles seguiam sentido Araraquara, cidade onde moram, quando o veículo Renault Duster em que estavam foi fechado por um caminhão. Para evitar a colisão, o motorista desviou, mas perdeu o controle da direção. O carro rodou na pista, capotou várias vezes e só parou no canteiro lateral, atingindo a grade de proteção da universidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária e da concessionária que administra a rodovia atenderam à ocorrência. O casal recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado pela ambulância da concessionária à Santa Casa de São Carlos.

