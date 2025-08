Casal cai em golpe de estelionato na compra de carro pela internet em São Carlos

Estelionato e crime foi registrado na CPJ - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um casal de São Carlos foi vítima de um golpe de estelionato ao tentar comprar um carro anunciado em uma rede social. O caso aconteceu no domingo (3).

Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher de 38 anos encontrou um anúncio de um veículo Volkswagen Gol, ano 2010, em uma página do Facebook. Ela entrou em contato com o suposto vendedor, que se identificou como "Claudio da Silva" e afirmou ser garagista da cidade de Araraquara. O Gol estaria, segundo ele, na casa do proprietário em São Carlos, e o valor do veículo seria de R$ 10 mil.

A vítima foi até o endereço indicado, acompanhada do namorado e da filha, onde encontrou o verdadeiro proprietário do carro, um homem de 60 anos. Ele confirmou estar em contato com Claudio, que teria dito que enviaria um cliente para ver o carro e que o pagamento seria feito posteriormente.

A filha da vítima, então, realizou uma transferência bancária no valor acordado diretamente para a chave Pix fornecida por Claudio, registrada em nome de outra mulher. Após a entrega do carro na residência da compradora, o suposto intermediador desapareceu sem repassar o valor ao proprietário original, que havia negociado a venda por R$ 19 mil.

Somente após o veículo ter sido entregue, ambas as partes perceberam que haviam sido enganadas. O verdadeiro dono do carro não recebeu o pagamento e a compradora já havia transferido o valor ao golpista.

A Polícia Civil investiga o caso como estelionato. O veículo permanece com a compradora, mas a propriedade legal ainda depende de decisão judicial.

