Casa utilizada por moradores de rua pega fogo no Boa Vista

Imóvel atingido por incêndio - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio atingiu uma casa desabitada localizada no cruzamento das ruas Jerônimo da Costa Terra e Bispo César Dacorso Filho, no bairro Boa Vista. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (3).

De acordo com relatos de vizinhos, o imóvel vinha sendo ocupado por moradores de rua e usuários de drogas. Há suspeitas de que o fogo tenha sido iniciado por essas pessoas, que teriam fugido do local antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

As equipes de combate a incêndio agiram com rapidez e conseguiram controlar as chamas, evitando que o fogo se alastrasse para residências vizinhas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

