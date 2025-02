Casa usada por usuários de droga é incendiada no Centro

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta sexta-feira (28), um incêndio atingiu uma casa abandonada localizada na esquina da Rua Alexandrina com a Jesuino Arruda, no Centro da cidade. De acordo com moradores da região, o imóvel é frequentemente utilizado por dependentes químicos e já foi alvo de outros incêndios anteriormente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, que consumiram principalmente materiais acumulados no interior da residência. Felizmente, não houve registro de feridos.

Moradores reclamam da situação recorrente e pedem providências das autoridades para evitar novos casos. "Já não é a primeira vez que isso acontece. Essa casa está abandonada e só serve para acumular lixo e colocar todo mundo em risco", disse um vizinho que preferiu não se identificar.

