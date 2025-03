Casa pega fogo no TangarÃ¡ e uma pessoa fica ferida

Compartilhar no facebook

Bombeiros debelaram as chamas em residência - Crédito: Maycon Maximino

Uma casa pegou fogo na noite desta quinta-feira, 20, em São Carlos. Um homem sofreu queimaduras pelo corpo e ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência na rua Pedro Monteleone, no Jardim Tangará. Vizinhos, com mangueiras, tentavam apagar as chamas, que foram debeladas pelos Bombeiros.

As chamas as atingiram a sala e cozinha. O dono da casa sofreu queimaduras e foi socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

