Casa pega fogo no Jardim Pacaembu

Na tarde deste sábado, 1, um incêndio atingiu uma residência localizada na Rua Pernambuco, Jardim Pacaembu O fogo teve início em um dos quartos da casa, causando danos materiais significativos.

Uma pessoa sofreu intoxicação devido à inalação de fumaça e precisou de atendimento médico. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas, evitando que o incêndio se alastrasse para outras partes do imóvel.

A Polícia Militar também esteve no local para prestar apoio. As causas são desconhecidas.

