Carteiro entra em site de namoro e acaba vítima de golpe

Golpe celular - Crédito: Agência Brasil

Dois desconhecidos, tentaram aplicar um golpe em um carteiro de 55 anos, residente na Vila Prado, em São Carlos. O crime teria ocorrido na terça-feira, 15, e foi registrado em boletim de ocorrência nesta quinta-feira, 17, na CPJ.

Consta que naquele dia ele teria entrado em um site de namoro e conversado com uma jovem que teria dito ter 19 anos. Trocaram fotos íntimas e frases de cunho sexual quando a moça teria dito que sua idade seria 16 anos. Em seguida afirmou tê-la bloqueado no WhatsApp. Porém, horas depois um desconhecido afirmando ser delegado no Rio Grande do Sul entrou em contato e disse que ele estaria sendo investigado por pedofilia e estupro de vulnerável e deveria entrar em contato para resolver a questão. Nervoso, o carteiro recebeu outra ligação e homem que dizia ser investigador disse sobre o caso e fez ameaças afirmando que iria revelar para sua família e seu empregador, sugerindo um pagamento em dinheiro para arquivar o suposto inquérito. Acreditando ser um golpe, o carteiro desligou o fone e registrou a queixa.

