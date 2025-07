Cartão perdido é usado em compras em São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: Agência Brasil

A Polícia Civil investiga um caso de estelionato ocorrido em São Carlos, após o uso indevido de um cartão de crédito perdido. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela vítima na Delegacia Eletrônica, o cartão desapareceu após o pagamento de uma encomenda em um estabelecimento comercial localizado no bairro Jardim São Paulo, na noite de sábado (28).

Cerca de 20 minutos após a suposta perda, o cartão passou a ser utilizado em uma série de compras não autorizadas. No total, foram registradas pelo menos dez transações nos mesmos dias, em dois estabelecimentos diferentes da região, entre elas despesas em bares e depósitos de bebidas, que somam valores variados.

As transações aconteceram tanto na função débito quanto crédito, entre os horários das 18h36 do dia 28 até às 11h23 do dia 29. A vítima conseguiu localizar imagens de câmeras de segurança de um dos estabelecimentos, onde um homem aparece realizando as compras com o cartão.

