Carros roubados de residência na Vila Isabel são localizados

Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar localizou na noite desta terça-feira (27) um Renault/Duster que havia sido roubado durante um assalto ocorrido em uma residência no bairro Vila Isabel na noite da última segunda-feira. O carro estava abandonado na rua Philomena Fauvel, Jardim Beatriz. Dentro do veículo ainda havia alguns pertences das vítimas.

Da casa os bandidos também roubaram um Ford/Focus, mas o carro havia sido localizado uma rua abaixo de onde havia ocorrido o roubo, ainda na noite do crime.

Os veículos foram apresentados na Central de Polícia Judiciária (CPJ) e após realizada a perícia, foram devolvidos às vítimas.

O assalto



O crime ocorreu na rua Santa Clodilde, na Vila Isabel, por volta das 21h15 desta segunda-feira, 26. Um homem foi agredido e duas mulheres ameaçadas de morte.

Um homem de 36 anos disse que estava em sua casa com a esposa, de 46 anos e sua sogra quando quatro criminosos entraram na casa. Um deles estava com uma arma de fogo.

O homem foi trancado no banheiro com um dos comparsas e as mulheres, em um quarto. O restante da gangue se apoderavam de objetos valiosos que queriam acesso a um cofre que existiria na moradia.

Durante o crime, o homem foi agredido por um dos bandidos com coronhadas na cabeça. As mulheres, ameaçadas de morte.

