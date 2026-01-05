Carros batem na avenida Comendador Alfredo Maffei

Crédito: SCA

Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada na manhã desta segunda-feira (5) pela Avenida Comendador Alfredo Maffei, nas proximidades do Sesc. Um dos carros estava estacionado no local no momento do acidente.



Segundo informações, um homem de 29 anos conduzia um Volkswagen Gol quando acabou colidindo contra um Renault Clio que estava parado. Com o impacto, o Clio foi arremessado para a área de mata às margens da via.



O condutor do Gol relatou que teria passado mal e desmaiado instantes antes da colisão, não se recordando do momento exato do impacto. Apesar do susto e dos danos materiais, não houve registro de vítimas graves.



A equipe da motolância foi acionada e esteve no local para prestar atendimento. O motorista apresentava-se desorientado e confuso, sendo orientado a procurar atendimento médico, seguindo por meios próprios até a UPA.

Leia Também