Carros batem em perigoso cruzamento no Cidade Jardim

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira, 8, uma colisão entre dois veículos foi registrada no bairro Cidade Jardim, em São Carlos. O acidente ocorreu no cruzamento da rua Dr. Viriato Fernandes Nunes com a Alameda dos Crisântemos, em uma rotatória conhecida pelo alto fluxo de veículos e recorrentes acidentes.

Segundo informações, um dos condutores não respeitou a sinalização de "pare" ao acessar a rotatória, o que resultou na colisão com outro veículo que trafegava corretamente pela via.

A equipe da motolância do SAMU foi acionada e esteve no local, mas os envolvidos recusaram atendimento médico.

Moradores e motoristas que trafegam com frequência pelo trecho apontam a necessidade de reforço na sinalização e medidas para aumentar a segurança na rotatória.

