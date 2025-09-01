Carros batem em cruzamento no Santa Felícia

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (1º), uma colisão entre dois veículos foi registrada no cruzamento das ruas Luiz Procópio de Araújo Ferraz e Manoel José Serpa, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

Segundo informações, o motorista de um Jeep Renegade branco trafegava pela Rua Luiz Procópio, que é via preferencial, quando foi surpreendido por um Chevrolet Onix vermelho, que descia pela Rua Manoel José Serpa e não respeitou a sinalização de "pare".

Com o impacto, o Onix foi atingido na lateral, rodou na pista e colidiu contra o muro de uma residência na esquina. O acidente que assustou moradores da região, felizmente, não deixou feridos graves.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou atendimento no local. A condutora do Onix e o condutor do Renegade sofreram apenas escoriações leves e recusaram encaminhamento à Santa Casa, permanecendo no local após serem avaliados.

A Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência.

Leia Também