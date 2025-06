Compartilhar no facebook

Crédito: Lourival Izaque

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado na madrugada desta quinta-feira (19), no cruzamento da avenida São Carlos com a rua Raimundo Correa, no Centro.

No local existe sinalização por semáforo, mas não foi possível saber quais dos veículos envolvidos desrespeitou a sinalização. Após a colisão, um Fiat Palio atingiu a parede de uma pizzaria que fica na esquina.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar. Não há informações sobre feridos.

