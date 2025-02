Compartilhar no facebook

Um dos veículos envolvidos - Crédito: Whatsapp SCA

Uma colisão entre dois carros foi registrada na tarde desta quinta-feira (20) no cruzamento das ruas São Joaquim e Marechal Deodoro, no Centro de São Carlos. No local existe um semáforo, contudo, não foi possível saber qual dos veículos ultrapassou o sinal vermelho.

Com o impacto os dois automóveis foram parar em cima da calçada de uma clinica de exames odontológicos. Ninguém se feriu.

