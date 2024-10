Dois carros colidiram no começo da noite desta terça-feira (8) em uma rotatória defronte ao portão da USP, na avenida Trabalhador São-Carlense.

Com o impacto, um dois veículos foi parar sobre a calçada. Apesar do susto, ninguém se feriu. As causas do acidente não foram informadas.

