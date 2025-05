Carro tomba após colisão na Vila Nery; mãe e filho ficaram feridos

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão envolvendo três veículos foi registrada na manhã desta quarta-feira (29), no cruzamento das ruas Major José Inácio e Manoel Antônio de Matos, na Vila Nery.

Segundo informações colhidas no local, uma Fiorino trafegava pela rua Manoel Antônio de Matos quando não respeitou o sinal de pare e colidiu com um Ford EcoSport azul que seguia pela rua Major José Inácio. Com o impacto, a Fiorino acabou tombando e, na sequência, atingiu uma picape Fiat Strada branca que estava estacionada.

Dentro do EcoSport estavam uma mulher de 44 anos e seu filho. O menino foi socorrido por meios próprios, enquanto a mãe apresentava suspeita de fratura no punho. Ela foi atendida no local por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa para avaliação médica.

