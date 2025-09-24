Carro tomba após colisão na avenida Getúlio Vargas em São Carlos

Local da colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um carro tombou na manhã desta quarta-feira (24), na avenida Getúlio Vargas, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas, a condutora de um Honda Fit havia acabado de sair de um hospital da região quando, nas proximidades do CEME, colidiu contra um Ford Fiesta que estava estacionado.

Com o impacto, o Honda Fit acabou tombando. A motorista foi resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu e, em seguida, encaminhada à Santa Casa. O estado de saúde dela não foi informado. As causas do acidente são desconhecidas até o momento.

