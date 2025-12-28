Carro tomba após colisão em cruzamento no Centro

Crédito: Lorival Izaque
Uma colisão entre um Honda HR-V e um Volkswagen Gol foi registrada na tarde deste domingo (28) no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Comendador Alfredo Maffei. Após o impacto, o Honda tombou.
De acordo com relatos de motoristas que presenciaram o acidente, o HR-V teria avançado o sinal de parada na Avenida Comendador Alfredo Maffei. O Gol, que seguia pela Rua Rui Barbosa, acabou colidindo na lateral do utilitário. Com a força da batida, o Gol parou próximo à esquina de uma papelaria localizada no cruzamento, enquanto o HR-V chegou a tombar.Apesar do susto, nenhum dos ocupantes ficou ferido.
Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atendimento da ocorrência. O trânsito na região ficou parcialmente interditado.
