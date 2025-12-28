(16) 99963-6036
domingo, 28 de dezembro de 2025
Segurança

Carro tomba após colisão em cruzamento no Centro

28 Dez 2025 - 13h05Por Da redação
Carro tomba após colisão em cruzamento no Centro - Crédito: Lorival Izaque Crédito: Lorival Izaque

Uma colisão entre um Honda HR-V e um Volkswagen Gol foi registrada na tarde deste domingo (28) no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Avenida Comendador Alfredo Maffei. Após o impacto, o Honda tombou.

De acordo com relatos de motoristas que presenciaram o acidente, o HR-V teria avançado o sinal de parada na Avenida Comendador Alfredo Maffei. O Gol, que seguia pela Rua Rui Barbosa, acabou colidindo na lateral do utilitário. Com a força da batida, o Gol parou próximo à esquina de uma papelaria localizada no cruzamento, enquanto o HR-V chegou a tombar.Apesar do susto, nenhum dos ocupantes ficou ferido. 

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atendimento da ocorrência. O trânsito na região ficou parcialmente interditado.

 

