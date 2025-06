Carro tem princípio de incêndio na SP-215. Três crianças estavam no interior

Crédito: Maycon Maximino

Um princípio de incêndio em um veículo assustou motoristas na rodovia SP-215, próximo à rotatória de acesso ao bairro Cidade Aracy,na manhã desta terça-feira (10). O carro, que era conduzido por uma mulher e transportava três crianças, começou a pegar fogo enquanto trafegava pela via.

Segundo relato da condutora, o veículo havia sido adquirido recentemente em uma garagem da cidade. Ela afirmou já ter notado um forte cheiro de gasolina e chegou a relatar o problema ao proprietário da revenda.

Durante o trajeto, ao se aproximar da rotatória, o carro sofreu uma explosão no compartimento do motor e começou a pegar fogo. Um motorista que seguia logo atrás percebeu as chamas e buzinou insistentemente para alertar a condutora, que agiu rapidamente, retirando as três crianças em segurança.

O fogo foi contido com a ajuda de populares que utilizaram extintores de incêndio. O Corpo de Bombeiros também esteve no local. Felizmente, ninguém ficou ferido e os danos ficaram restritos à parte frontal do veículo.

