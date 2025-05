Carro sobe em canteiro e derruba coqueiro e placa de sinalização na Avenida Getúlio Vargas

Movimentação no local - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente chamou a atenção de quem passava pela Avenida Getúlio Vargas, na tarde desta segunda-feira (19). Um Ford Fiesta, que seguia no sentido Praça/Itália/Rodovia, subiu no canteiro central da via, derrubando um coqueiro e uma placa de sinalização.

De acordo com informações obtidas no local, o motorista do Fiesta teria mudado de faixa quando foi atingido na traseira por outro veículo. Com o impacto, o condutor perdeu o controle do carro, que invadiu o canteiro central, ocasionando os danos.

Apesar da cena, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência. Segundo informações, o motorista que colidiu com a traseira do Fiesta deixou o local antes da chegada das viaturas.

