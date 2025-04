Carro colide em guardrail na SP-310

Compartilhar no facebook

Parati colidiu contra o guardrail: picape ficou sem a direção - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito inusitado aconteceu nesta quarta-feira, 30, no km-231 da rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior/capital.

O motorista de uma Pampa dirigia a picape carregada com mourões quando, por motivos a serem esclarecidos, a direção do veículo simplesmente saiu na mão.

O motorista tentou colocar, sem sucesso, o volante no lugar. Descontrolada, a picape se chocou contra um guardrail. Ninguém ficou ferido e os danos foram mínimos. Uma viatura do SAMU passava pelo local e deu atendimento ao motorista que, colocou o volante no veículo e seguiu viagem.

