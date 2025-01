Carro roubado no Bicão é encontrado atolado nas margens da SP-215

Nissan foi encontrado abandonado - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar recuperou na tarde desta terça-feira (21) o veículo Nissan March que foi roubado na tarde do último domingo (19), na rua Albertina Rodrigues dos Santos, no Jardim Bicão.

O veículo foi abandonado após ficar atolado em uma estrada de terra nas margens da rodovia SP-215, região do aterro sanitário. Nenhum suspeito foi encontrado nas proximidades. A principio nenhum objeto foi levado do interior do automóvel.

O ROUBO

De acordo com o relato da vítima, um homem a abordou de maneira inicialmente cordial, desejando-lhe bom dia e pedindo para apertar sua mão. Em seguida, ele simulou estar armado, mantendo uma das mãos dentro de uma mochila, e afirmou que estava sendo perseguido. O suspeito exigiu as chaves do veículo, alegando que não queria machucá-la.

No momento da abordagem, os dois filhos da mulher, de 1 ano e 7 meses e 4 anos, estavam dentro do carro. Sob ameaça, a balconista foi obrigada a retirar as crianças do veículo. O homem não permitiu que ela pegasse o celular e, ao enfrentar dificuldades com o carro que morreu durante a fuga, ameaçou machucá-la caso o veículo não funcionasse.

