Carro roda e bate em guard rail na Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 24 anos ficou ferido em um acidente de trânsito, no final da tarde desta sexta-feira (05), no Km 241 da Rodovia Washington Luiz (SP-310), entre São Carlos e Araraquara.

De acordo com informações, o motorista seguia com um Astra, de São Carlos para Araraquara, quando, devido à chuva, o carro rodou, subiu no canteiro central, bateu no guard rail da outra pista e chegou a tombar, quase capotando.

O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido pela concessionária que administra a rodovia.

