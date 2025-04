Carro perde placa após colisão em poste no Santa Felícia

Compartilhar no facebook

Poste teve sua estrutura abalada após a colisão - Crédito: Divulgação

Um veículo colidiu em um poste na noite desta terça-feira, 29, na rua Francisco Possa, no Jardim Santa Felícia. Porém o motorista deixou o local, mas uma placa, possivelmente do carro envolvido, ficou no local.

Por volta das 22h20, populares solicitaram uma equipe da Guarda Municipal que patrulhava o bairro e indicaram o poste de energia da CPFL danificado em sua estrutura devido a uma colisão. No local foi encontrado uma placa de um veículo e diante dos fatos o local foi preservado e isolado.

Foi solicitado servidores da CPFL e a perícia que esteve no local. A placa foi apresentada na CPJ para posterior investigação.

