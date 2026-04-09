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quinta, 09 de abril de 2026
Carro x Árvore

Carro perde controle, bate em árvore e deixa três feridos perto da Unicep em São Carlos

Veículo rodou na pista e invadiu a calçada e as vítimas foram socorridas com ferimentos leves

09 Abr 2026 - 22h54Por Flávio Fernandes
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Carro perde controle, bate em árvore e deixa três feridos perto da Unicep em São Carlos - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma forte colisão foi registrada e terminou com três feridos na noite desta quinta-feira (9), próximo a Unicep, em São Carlos. 

Segundo informações um GM/Celta, ocupado por quatro homens seguia pela Rua Miguel Petroni quando o motorista perdeu o controle de direção. Na sequência, o veículo rodou na pista e colidiu violentamente contra uma árvore na calçada de um condomínio. 

Com o impacto, o carro chegou a subir na calçada, causando danos na estrutura e mobilizando equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e Samu. Três ocupantes — o motorista e dois passageiros — foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de São Carlos.

Apesar do susto, eles apresentavam apenas desorientação e estado de confusão, sem ferimentos graves. O quarto ocupante do veículo, recusou atendimento no local e não apresentava lesões aparentes.

A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. As causas do acidente, serão investigadas. 

 

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