Carro perde controle, bate em árvore e deixa três feridos perto da Unicep em São Carlos

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Uma forte colisão foi registrada e terminou com três feridos na noite desta quinta-feira (9), próximo a Unicep, em São Carlos.

Segundo informações um GM/Celta, ocupado por quatro homens seguia pela Rua Miguel Petroni quando o motorista perdeu o controle de direção. Na sequência, o veículo rodou na pista e colidiu violentamente contra uma árvore na calçada de um condomínio.

Com o impacto, o carro chegou a subir na calçada, causando danos na estrutura e mobilizando equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e Samu. Três ocupantes — o motorista e dois passageiros — foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de São Carlos.

Apesar do susto, eles apresentavam apenas desorientação e estado de confusão, sem ferimentos graves. O quarto ocupante do veículo, recusou atendimento no local e não apresentava lesões aparentes.

A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. As causas do acidente, serão investigadas.

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