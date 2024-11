Compartilhar no facebook

Crédito: Gabriel Henrique

Um incêndio em veículo foi registrado neste domingo (10), na Rua Major Manoel Antônio de Matos, no Jardim Riceti, em São Carlos.

De acordo com informações, a picape Fiat Strada transitava pela via quando sofreu uma pane e teve início um incêndio, que foi rapidamente contido com a ajuda da população.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e compareceram ao local.

Ninguém ficou ferido.

