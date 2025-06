Carro pega fogo no Cidade Aracy

Crédito: SCA

Um incêndio atingiu um veículo estacionado na garagem de uma residência localizada na José Antonio Migliato, no bairro Cidade Aracy,na manhã deste domingo (8).

Segundo relatos da moradora, o fogo começou enquanto a família ainda dormia. “Acordei com fumaça na casa, os vizinhos batendo na porta e apertando a campainha”, contou. O veículo estava estacionado na garagem no momento do incêndio.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas e compareceram ao local para controlar as chamas. As causas do incêndio ainda serão apuradas. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

