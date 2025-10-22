(16) 99963-6036
quarta, 22 de outubro de 2025
Segurança

Carro pega fogo após colisão com guard-rail na Rodovia Washington Luís

22 Out 2025 - 12h49Por Da redação
Carro pega fogo após colisão com guard-rail na Rodovia Washington Luís - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Um carro pegou fogo na manhã desta quarta-feira (22) após colidir contra o guarda-Raul na Rodovia Washington Luís (SP-310), entre São Carlos e Ibaté.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a condutora do veículo — uma mulher de 44 anos — seguia no sentido capital-interior, quando teria sido fechada por um caminhão. Ao perder o controle da direção, o carro, um Citroën Picasso, bateu contra a defensa metálica e pegou fogo em seguida.

Um caminhão-pipa que passava pelo local ajudou a combater as chamas. A motorista sofreu uma lesão na boca, causada pelo acionamento do airbag, e foi socorrida pela equipe da concessionária até a UPA da Santa Felícia. O veículo teve perda total.

A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para garantir a segurança e o fluxo de veículos. 

