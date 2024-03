Crédito: colaborador/SCA

Um carro foi parar sobre a calçada de um estabelecimento na tarde desta terça-feira (26), no Centro de São Carlos.

Segundo o condutor do Nissan/Livina, ele desvia a rua Episcopal e no cruzamento com a rua 13 de Maio precisou desviar e frear repentinamente por causa de outro veículo que teria cruzado a sua frente. Desgovernado, o veículo invadiu a calçada. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Leia Também