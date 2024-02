Crédito: Maycon Maximino

Um carro furtado no começo da tarde desta quinta-feira no Centro de Rio Claro foi localizado em São Carlos horas após o crime.

Policiais militares foram acionados por populares na rua Miguel Alves Margarido, Cidade Jardim, onde o veículo estava abandonado.

No local os PMs descobriram que o veículo importado estava com as com as placas trocadas.

Após a apresentação da ocorrência no plantão policial, o veículo foi devolvido ao proprietário.

