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quinta, 26 de marÃ§o de 2026
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Carro furtado em Sorocaba Ã© localizado abandonado em SÃ£o Carlos

26 Mar 2026 - 15h51Por Jessica Carvalho R
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Carro furtado em Sorocaba Ã© localizado abandonado em SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um veículo Chevrolet Montana, produto de furto na cidade de Sorocaba, foi localizado abandonado na tarde desta quinta-feira (26), na Rua João Antônio Boni, no bairro Jardim São João Batista.

De acordo com informações, a ocorrência foi atendida por equipe policial acionada via COPOM, após um funcionário de uma empresa de rastreamento identificar a localização do veículo. O automóvel apresentou sinais de deslocamento por várias cidades, como Sorocaba, Piracicaba, Rio Claro, até chegar em São Carlos.

No local, o veículo foi encontrado estacionado, com as portas destrancadas e utilizando placas que não condiziam com o automóvel, apesar de serem de outro veículo do mesmo modelo.

A equipe policial realizou a verificação, identificando a verdadeira placa por meio da numeração do chassi, confirmando que se tratava de produto de furto.

O veículo foi encaminhado ao CPJ de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada. As placas adulteradas foram apreendidas, e a Montana foi removida ao pátio municipal.

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