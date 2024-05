Carro furtado em São Carlos é apreendido em Porto Ferreira durante operação policial

Ford KA foi apreendido: veículo foi furtado em São Carlos - Crédito: Divulgação

Policiais militares de Porto Ferreira realizaram nesta terça-feira, 21, operação saturação na Vila Santa Rosa II, em Porto Ferreira e por volta das 18h na rua Miguel Borelli Thomaz no bairro Serra D'Água, depararam com um Ford KA e o motorista, ao perceber a presença policial, tentou a fuga, entrando no quintal de um imóvel.

Os policiais conseguiram abordar o suspeito, que possui passagens policiais por vários crimes, no fundo da moradia. Instantes antes, ele teria quebrado um celular antes da revista.

Posteriormente, ao revistar o Ford KA, os PMs não conseguiram abrir o porta-malas e entraram no carro e tiveram acesso ao compartimento pelo banco traseiro e localizaram um revólver calibre 38 e 7 munições intactas do mesmo calibre; uma pistola calibre 380 com numeração suprimida e 10 munições; R$ 3.279,30; duas porções de maconha, 12 pinos com cocaína; duas pedras de crack; um notebook e anotações e carta referente ao tráfico de drogas. Em pesquisa, constou ainda que o Ford KA seria produto de furto ocorrido em São Carlos e estaria com o chassi encontra-se adulterado e o número do motor suprimido

O suspeito foi detido e encaminhado ao plantão policial de Porto Ferreira para providências de Polícia Judiciária. O acusado ficou à disposição da Justiça.

