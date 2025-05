Carro furtado em Pirassununga era utilizado por motorista de aplicativo em São Carlos

Compartilhar no facebook

Um Citroën preto, produto de furto ocorrido no dia 11 de abril em Pirassununga, foi apreendido por volta das 22h15 desta quinta-feira, 15, na rua Conde do Pinhal, no centro de São Carlos. Ele era utilizado por um motorista de aplicativo.

Segundo consta em boletim de ocorrência elaborado na CPJ, uma equipe da Polícia Militar patrulhava o centro quando observaram o veículo que transitava normalmente. Em um cruzamento, a viatura emparelhou e um dos PMs notou indícios de adulteração no emplacamento e foi feita a abordagem.

Questionado, o motorista de 20 anos informou que trabalhava como motorista de aplicativo e os PMs ao tentarem efetuar a pesquisa via emplacamento, porém sem sucesso.

Nova pesquisa foi feita, agora pela numeração do chassi e constou que o carro seria furtado. O Citroën e o motorista foram encaminhados à CPJ, quando chegou o pai do acusado e informou que teria comprado o carro em uma feira que ocorre na região do Mercado Municipal e que teria dado seu Monza avaliado em R$ 3 mil e mais R$ 17 mil em dinheiro. Contudo, contou que não tinha como comprovar tal compra através de notas fiscais.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde o motorista permaneceu à disposição da autoridade policial.

