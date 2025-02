Um Corsa Sedan furtado foi localizado nesta quinta-feira (27), no bairro Cidade Aracy.

O veículo estava abandonado na antiga rua 38 sem as rodas. Populares que suspeito do carro parado no local e acionaram a Polícia Militar que esteve no local e providenciou a devolução do automóvel ao dono.

