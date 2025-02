Carro furtado é encontrado na garagem de residência no Planalto Verde

Compartilhar no facebook

Na tarde deste domingo (09), policiais militares localizaram um veículo furtado no interior de uma residência no bairro Planalto Verde, em São Paulo.

Durante patrulhamento, a equipe identificou um VW/Gol preto, placas NCK-7882, que havia sido furtado. O veículo estava na residência de um menor já conhecido nos meios policiais por envolvimento em furtos de automóveis e motocicletas.

A mãe do menor afirmou desconhecer a origem do veículo e não soube explicar sua presença na casa. Diante dos fatos, tanto o veículo quanto os envolvidos foram conduzidos ao CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a autoridade policial registrou a ocorrência e determinou a devolução do automóvel ao proprietário.

