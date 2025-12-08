(16) 99963-6036
Segurança

Carro fica prensado em defensa metálica após colisão com caminhão na SP-310

08 Dez 2025 - 18h55
Carro fica prensado em defensa metálica após colisão com caminhão na SP-310 - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino
Uma colisão entre um carro e um caminhão foi registrada no final da tarde desta segunda-feira (8), na rodovia Washington Luís (SP-310), no km 228, sentido capital–interior.
 
Segundo informações, o caminhão atingiu a lateral do automóvel, que acabou sendo arremessado contra a defensa metálica, ficando prensado na estrutura. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido; houve apenas danos materiais.
 
A equipe da concessionária responsável pela via esteve no local para sinalizar e garantir a segurança do trânsito, evitando novos acidentes. A Polícia Rodoviária também compareceu para registrar a ocorrência.

