Um carro escapou por pouco de cair em um córrego na região da USP na tarde de hoje. O veículo estava parado em um autocentro na Avenida Trabalhador São-Carlense quando, por motivos ainda a serem apurados, desceu em marcha ré e acabou ficando pendurado em um pilar de concreto, impedindo sua queda no leito do córrego.

Felizmente, não havia ninguém no interior do automóvel no momento do incidente.

Um guincho foi acionado para retirar o veículo do local.

Leia Também